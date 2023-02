Bitcoin-Kurs legt sprunghaft zu

Seit die Kurse der Kryptowährungen im Frühsommer vergangenen Jahres in den Keller gefallen sind, dümpelte Bitcoin im Bereich der 20.000-Dollar-Marke vor sich hin. Im Jänner gab es bereits einen plötzlichen Anstieg.

In der Nacht auf den heutigen Donnerstag konnte der Bitcoin-Kurs noch einmal sprunghaft zulegen. Zurzeit ist ein Bitcoin rund 24.600 Dollar wert, was einer Steigerung von mehr als 10 Prozent in den vergangenen 24 Stunden gleichkommt.