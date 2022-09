Riesiger Krypto-Miner ist pleite: 500 Millionen Dollar Schulden

Compute North gilt als einer der größten Anbieter von Rechenzentren für das Krypto-Mining. Doch aus dem Goldrausch und dem großen Geld wird demnächst wohl nichts werden. Denn das Unternehmen hat in den USA einen Insolvenzantrag gestellt.

Außerdem habe Compute North Schulden in Höhe von einer halben Milliarde US-Dollar, berichtet Bloomberg. Man wolle nun einen "umfassenden Restrukturierungsprozess" einleiten, heißt es von dem Unternehmen. Das Mining soll indessen weitergehen.

Noch im Februar konnte sich Compute North frische Finanzmittel in der Höhe von 385 Millionen US-Dollar sichern. Seither sind allerdings die Kurse der Kryptowährungen stark gesunken und die Energiekosten enorm gestiegen, was das Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten gebracht habe.