Was passiert, wenn meine Kryptobörse bankrottgeht?

Konkret bedeutet das, dass – sollte Coinbase in die Insolvenz abrutschen – individuelles Vermögen mit hoher Wahrscheinlichkeit verloren geht. Denn das wird als Teil der Insolvenzmasse betrachtet. Da drängt sich die Frage auf: Was passiert eigentlich hierzulande bei einer Pleite von Kryptoplattformen mit den eigenen Einlagen?

Es war eine Hiobsbotschaft für Krypto-Anleger*innen in einer ohnehin turbulenten Woche: Inmitten der Talfahrt des Bitcoin und des Crashs des Stablecoin Terra gab die Kryptobörse Coinbase bekannt , dass im Falle eines Bankrotts die Einlagen der Anlegerschaft gefährdet sein könnten. "Im Falle einer Insolvenz können Krypto-Vermögenswerte, die wir im Namen unserer Kund*innen halten, Gegenstand eines Insolvenzverfahrens sein, und solche Kund*innen können als allgemein ungesicherte Gläubiger behandelt werden“, teilte das Unternehmen in seinem Quartalsbericht mit.

Einlage wie bei einer Bank

Das ist im Grunde nichts Ungewöhnliches in der Finanzwelt. „Bei Banken ist es nicht anders. Auch an Geldscheinen, die ich zur Bank trage, verliere ich ja mein Eigentum“, erklärt Oliver Völkel, Partner bei Stadler & Völkel Rechtsanwälte, der futurezone.

Wer also in Kryptowährungen auf einer Plattform investiert, tritt ebenfalls sein Eigentum an seinen Assets ab: „Übertrage ich 50 Bitcoin, habe ich einen Anspruch auf 50 Bitcoin, aber nicht auf die 50 Euro, die ich übertragen habe“, so der Jurist weiter. Im Falle einer Insolvenz hätten Anleger*innen daher in der Regel kein „Recht auf Aussonderung“, so Völkel, und könnten leer ausgehen.

„Ihre Investition, ihre Coins“

Wer Assets bei der österreichische Handelsplattform Bitpanda besitzt, würde eigenen Angaben zufolge im Falle einer Insolvenz jedenfalls nicht leer ausgehen. „Unsere Kunden sind die wirtschaftlichen Eigentümer ihrer digitalen Vermögenswerte und wir verwahren sie als Treuhänder“, so Bitpanda gegenüber der futurezone.

Kund*innen könnten im Falle des Falles nicht als ungesicherte Gläubiger behandelt werden und nicht Gefahr laufen, ihr Vermögen zu verlieren. Denn sie könnten, anders als bei Coinbase, „ihr Aussonderungsrecht nach österreichischem Recht geltend machen. Ihre Investition, ihre Coins“, so die österreichische Kryptobörse.

Auf den Vertragspartner kommt es an

Ob Anleger*innen ihre Einlagen im Falle einer Insolvenz verlieren würden, hängt also in erster Linie davon ab, wie die Handelsplattform strukturiert ist – sprich, ob die eigenen Coins in einem Custodial Wallet liegen oder wie der Vertrag konkret ausgestaltet ist.

„Die Frage, welches Insolvenzrecht anwendbar ist, kommt aber auch auf den Sitz der Börse an“, gibt Völkel zu bedenken, denn „es zählt immer der Vertragspartner“. Handelsplattformen wie Coinbase oder Binance sind international tätig. Laut dem Experten hätten derartige Firmen häufig Niederlassungen in den jeweiligen Ländern, mit denen dann Kund*innen im Regelfall den Vertrag abschließen. Wer einen Vertrag mit Coinbase Luxemburg oder Coinbase USA eingeht, unterwirft sich auch dem dort gültigen Insolvenzrecht.