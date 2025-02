Neue Anlage soll Strahlungsdauer von Atommüll drastisch reduzieren

Laut einer Studie könnten hoch radioaktive Abfälle durch eine spezielle Anlage in deutlich weniger schädliche Elemente umgewandelt werden. Die Studie wurde von der TU München, dem Schweizer Start-up Transmutex und dem internationalen Kernanlagendienstleister TÜV Nord erstellt und untersuchte die technische Machbarkeit sowie die Wirtschaftlichkeit.

➤ Mehr lesen: Wie es mit sicherer Atomkraft aus Österreich vorangeht

Wertvolle Rohstoffe entstehen

In einer sogenannten Transmutationsanlage sollen alte Brennstäbe in einem Teilchenbeschleuniger mit Neutronen beschossen werden, wodurch die Atomkerne in weniger gefährliche Elemente zerfallen. Quasi als Nebenprodukt entstehen wertvolle Materialien wie Uran oder die Edelmetalle Rhodium und Ruthenium.