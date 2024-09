Wie Atomkraft Künstliche Intelligenz retten soll

Der Energiehunger von KI kann durch erneuerbare Energien allein nicht gestillt werden. IT-Unternehmen haben eine Lösung: Atomkraft.

Im Atomkraftwerk Three Mile Island im US-Bundesstaat Pennsylvania ereignete sich im Jahr 1979 das schwerste AKW-Unglück in den USA. Es kam zu einer partiellen Kernschmelze, die den Reaktorblock II zerstörte. Der Reaktorblock I wurde noch bis 2019 betrieben, dann allerdings aus wirtschaftlichen Gründen stillgelegt. Nun soll er wieder in Betrieb genommen werden, die Energie soll in Datencentern zum Training und Betrieb von Künstlicher Intelligenz (KI) genutzt werden, wie die Washington Post berichtet. Alleiniger Abnehmer: Microsoft.

Das Unternehmen hat erst im vergangenen Jahr vorgestellt, wie Künstliche Intelligenz vermeintlich die Welt retten kann. Durch Investitionen in KI könnten etwa weniger Ressourcen verbraucht und CO2-Emissionen gesenkt werden, indem die Technik dabei hilft, neue Ansätze für "grüne" Technologien zu entwickeln. Das Problem dabei ist allerdings, dass die Entwicklung und Nutzung von Künstlicher Intelligenz alles andere als nachhaltig ist. Energiehungrige Künstliche Intelligenz Das liegt am extremen Energiehunger dieser Systeme. Es werden immer mehr Rechenzentren gebraucht, um die KI zu trainieren und am Laufen zu halten. Rechenzentren machten bereits 2022 rund 1,5 Prozent des globalen Energiebedarfs aus - noch in Zeiten, bevor ChatGPT den KI-Boom ausgelöst hat. Bis 2030 soll dieser Wert deutlich ansteigen. Allein Microsoft will zusammen mit ChatGPT-Unternehmen OpenAI ein 100 Milliarden Dollar teures 5-Gigawatt-Rechenzentrum namens Stargate bauen. Das ist genug Leistung, um 3,7 Millionen US-Haushalte zu versorgen. Würde man dieses Datencenter mit Solarstrom versorgen wollen, bräuchte es Photovoltaikmodule auf 280.000 Fußballfeldern, die Tag und Nacht Strom produzieren.

KI-Anwendungen benötigen nicht nur fürs Training, sondern auch in der Nutzung deutlich mehr Strom als herkömmliche Lösungen. Eine Anfrage an den Chatbot ChatGPT verbraucht laut Goldman Sachs fast 10 Mal mehr Energie als eine entsprechende Googlesuche. Bis 2030 sollen dadurch 2,5 Milliarden Tonnen CO2 in die Atmosphäre ausgestoßen werden. Zum Vergleich: Ganz Österreich stößt jährlich etwa 70 Millionen Tonnen aus. Grünstrom bezahlt, dreckiger Strom verbraucht IT-Unternehmen sind sich dem Problem bewusst, Amazon, Apple, Google, Meta und Microsoft brüsten sich aber damit, wie wenig CO2 sie emittieren. Möglich machen das vor allem sogenannte Grünstromzertifikate, die nachweisen sollen, dass die Unternehmen Strom aus erneuerbaren Energien für ihre Anlagen nutzen. Der Haken dabei ist allerdings, dass diese erneuerbaren Energien gar nicht in den Anlagen des Unternehmens verbraucht werden müssen. So kauft man etwa Zertifikate eines weit entfernten Windparks, obwohl man den Strom eines nahegelegenen Gaskraftwerks nutzt. Auch der Strom des Atomkraftwerks Three Mile Island wird nicht direkt in die Anlagen von Microsoft geliefert, sondern im regionalen Stromnetz an etwa 65 Millionen Menschen im Nordosten der USA verteilt. In trockenen Tüchern ist dieser Deal allerdings noch lange nicht. Um den Reaktorblock wie geplant bis 2028 wieder in Betrieb zu nehmen, benötigt es nämlich die Freigabe der Atomaufsicht der USA. Die bestätigte erst vergangene Woche, dass Teile der Anlage defekt sein könnten und es weiterer Prüfung bedarf. Der Betrieb von Three Mile Island löst auch nicht das Problem, dass Microsofts Rechenzentren den Strom aus der Atomenergie nicht direkt nutzen können, sondern womöglich auf fossile Energiequellen wie Kohle, Erdöl und Erdgas angewiesen sind.