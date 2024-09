Pannen-AKW Three Mile Island geht für Microsoft wieder in Betrieb

Das vor 5 Jahren abgeschaltete Atomkraftwerk Three Mile Island im Bundesstaat Pennsylvania soll wieder in Betrieb gehen. Der Eigentümer und ehemalige Betreiber, Constellation Energy, verkündete am Freitag eine entsprechende Vereinbarung mit dem Technologie-Konzern Microsoft, der demnach 20 Jahre lang den Strom beziehen will. Medienberichten zufolge setzt Microsoft auf die Kernenergie aus Pennsylvania, um seine höchst energieintensiven KI-Kapazitäten auszubauen.

➤ Mehr lesen: So funktioniert das erste Atomkraftwerk der 4. Generation

Gestartet werden soll den Angaben nach der Reaktorblock 1. Im Reaktorblock 2 des Kraftwerks war es 1979 infolge einer partiellen Kernschmelze zum schwerwiegendsten Atomunfall in der Geschichte der USA gekommen. Es gab keine Opfer und auch keine nachweislichen Gesundheitsfolgen für Anwohner. Rund 140.000 Menschen mussten jedoch vorübergehend ihre Häuser verlassen. Es dauerte 6 Jahre, bis der Reaktor 1 als einziger der Anlage wieder ans Netz gehen konnte.

Netflix hat dem Vorfall eine Dokumentation gewidmet, die Kernschmelze: Der Unfall von Three Mile Island heißt.