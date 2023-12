Revolutionärer Mikro-Atomreaktor kommt ohne Wasser aus

Ein neuer Mikro-Atomreaktor, der vom Unternehmen Westinghouse entwickelt wird, hat eine besondere Eigenschaft: Er kommt ohne Wasser aus. Traditionelle Kernreaktoren sind meist auf Wasser als Kühlmittel angewiesen. Beim eVinci kommt stattdessen ein passives Kühlsystem auf Basis von Wärmerohren zum Einsatz.

Dieser Umstand soll den eVinci optimal für den Einsatz in abgelegenen Gebieten machen, wo Wasser knapp oder gar nicht verfügbar ist. Für dieses Einsatzgebiet spricht auch seine geringe Größe. So ist der Reaktor klein genug, um auf einem Standard-Lkw transportiert zu werden. Auch auf Schienen oder in der Luft könnte er so schnell an sein Einsatzgebiet transportiert werden.

Denkbar wären somit auch Einsatzszenarien in Militärbasen oder bei Bauvorhaben. Auch nach Naturkatastrophen, wo etwa das Stromnetz ausfällt oder Kraftwerke beschädigt wurden, könnte der Reaktor genutzt werden.