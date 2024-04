Japan reaktiviert das größte Atomkraftwerk der Welt

Die energiepolitische Kehrtwende in Japan führt dazu, dass die Kernkraftwerke wieder hochgefahren werden.

Nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 wurden in Japan alle Atomkraftwerke stillgelegt. Im Sommer 2022 hat die japanische Regierung allerdings eine Kehrtwende vollzogen. Nun werden die AKWs wieder hochgefahren.

So auch das Atomkraftwerk Kashiwazaki-Kariwa, das an der Westküste des Landes liegt. Die Betreiberfirma Tepco ist gerade dabei, die Brennstäbe in Block 7 einzusetzen. Insgesamt handelt es sich dabei um 872 Brennstäbe. Die Beladung mit dem Brennstoff wird voraussichtlich gut 6 Wochen dauern.

➤ Mehr lesen: So funktioniert das erste Atomkraftwerk der 4. Generation

Zwischenfall bei der Brennstoffbeladung

Am Montag haben die Arbeiten dafür begonnen. Bis Mittwoch konnten 41 Brennstäbe eingesetzt werden, dann kam es zu einem Zwischenfall. Wegen eines Problems in der Stromversorgung mussten die Arbeiten unterbrochen werden.

Mittlerweile konnten die Brennstoffbeladung wieder fortgesetzt werden. Laut Tepco wurden die Probleme behoben, eine Gefahr für die Sicherheit habe nie bestanden.