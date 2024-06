Bill Gates startet Bau von "revolutionärem" Atomkraftwerk

Der Microsoft-Gründer und Unternehmer sieht die neue Art an Atomkraftwerk als wichtiges Werkzeug im Kampf gegen den Klimawandel.

Bill Gates und sein Unternehmen Terrapower haben den Spatenstich für das erste Natrium-Atomkraftwerk im US-Bundesstaat Wyoming gefeiert. Laut einem Eintrag in seinem Blog soll diese Technologie Stromgewinnung in den USA und auf der ganzen Welt "revolutionieren".

Das Projekt entsteht auf dem Gelände des Naughton Power Plant. Bis 2026 wird dort noch Strom aus Kohle gewonnen, aus Erdgas bis 2027.

➤ Mehr lesen: Bill Gates feiert "Durchbruch" bei Mini-Atomkraftwerk

Betriebsbewilligung steht noch aus

Obwohl der Bau des Terrapower-Kraftwerks damit bereits begonnen hat, steht die Betriebsbewilligung der US-Atombehörde Nuclear Regulatory Commission (NRC) noch aus. Offensichtlich geht man aber davon aus, dass dies nur eine Formsache sei. Sobald die Bewilligung da ist, will man so schnell wie möglich in Betrieb gehen. Derzeit sei mit einem Start der Stromproduktion im Jahr 2030 zu rechnen.

Gates spricht im Vergleich zu konventionellen Atomkraftwerken von einem weitaus sichereren Design und einer schnelleren Bauzeit. Zudem sei der Betrieb deutlich günstiger. Er sieht dieses Design als wichtiges Werkzeug im Kampf gegen den Klimawandel.