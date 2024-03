Amazon Datenzentrum läuft zu 100 Prozent mit Atomenergie

Das neue Rechenzentrum der Amazon Web Services (AWS) wird von einem der größten Atomkraftwerke der USA mit Strom beliefert. Wie Talen Energy mitteilt, wurde ihre Cumulus Datacenter Campus für 650 Millionen Dollar (597 Millionen Euro) verkauft.

Amazon plant, dort ein 960-Megawatt-Rechenzentrum mit 4 Umspannwerken. Das 2,5-Gigawatt-Atomkraftwerk "Susquehanna" auf dem 1.200 Hektar großen Gelände liefert dafür den gesamten Strom. Es wird ebenfalls von Talen Energy betrieben und ist ein Dampfkraftwerk. Die nötige Hitze für die Erzeugung von Wasserdampf entsteht durch Kernspaltung.

Rechenzentrum kann noch dieses Jahr ans Netz gehen

Das Kraftwerk in Salem Township, Pennsylvania ist das 6.-größte in den USA. Noch heuer soll es eine Kapazität von 240 MW für die Rechenzentren bereitstellen können, was einem Umspannwerk entspricht.