Krypto-Talfahrt: Bitcoin stürzte auf unter 30.000 Dollar

Die Krypto-Talfahrt der vergangenen Tage hat sich in der Nacht auf Dienstag fortgesetzt. Bitcoin fiel laut Daten von Coinmarketcap zwischenzeitlich sogar auf einen Wert von unter 30.000 Dollar . Wie gewohnt erging es auch den Altcoins nicht besser. Ethereum näherte sich etwa der Grenze von 2.200 Dollar .

Terra Luna

Grundsätzlich haben Kryptowährungen mit der generell angespannten Lage der Weltwirtschaft und am Aktienmarkt zu kämpfen. Am Montag kam jedoch noch eine weitere Schwierigkeit hinzu.

Um den Kurs ihres Stablecoins UST auf Dollar-Niveau zu halten, musste die einflussreiche Terra Luna Foundation einige ihrer Bitcoin-Bestände verkaufen. Zwischenzeitlich rutschte der Kurs von UST auf unter 69 Dollar-Cent. Mittlerweile hat sich der Stablecoin etwas erholt, wenn auch nicht vollständig. Am Dienstagfrüh notierte er bei 93 Dollar-Cent. Die Algorithmen von Stablecoins sollten eigentlich garantieren, dass sie immer genau den Wert der Währung erhalten, an die sie gekoppelt sind. Das macht sie - theoretisch - zu einer stabilen Anlageform in der Krypto-Welt.

Der Verkauf von BTC wirkte sich auch massiv auf den Kurs des Luna Coins aus, er fiel in 24 Stunden um etwa 44 Prozent - im 7-Tages-Vergleich sogar um 60 Prozent (Stand Dienstagfrüh).

