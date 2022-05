Kurssturz: Bitcoin und Co sacken immer weiter ab

​​​​​​​Die Talfahrt bei den digitalen Währungen geht unvermindert weiter. Bitcoin und Ethereum verlieren erneut stark an Wert.

In den vergangenen Monaten gab es wenige Erfolgsmeldungen bei den digitalen Währungen. Ende vergangener Woche sind die Kurse der Kryptowährungen dann stark eingebrochen. In die neue Woche starten Bitcoin und Co erneut mit hohen Verlusten.

Vor dem Wochenende sackte Bitcoin von fast 40.000 auf 35.800 Dollar ab. In der Nacht zum Montag liegt die größte Digitalwährung erneut im tiefroten Bereich und fällt auf 33.500 Dollar. Gegenüber der Vorwoche ist das ein Kursverlust von rund 16 Prozent.