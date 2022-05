Starinvestor Warren Buffett: Alle Bitcoin zusammen sind keine 25 Dollar wert

Dass Warren Buffett, mit einem Vermögen von 113 Milliarden Dollar einer der reichsten Menschen der Welt, von Kryptowährungen wenig hält, hat er bereits mehrmals kundgetan.

Seine Meinung hat der 91-jährige Investor nicht geändert. Bei einem Investor*innen-Treffen seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway ließ er die anwesenden Aktionär*innen wissen, dass er sämtliche Bitcoins der Welt nicht für 25 Dollar kaufen würde. "Was sollte ich damit machen?", wird er von CNBC zitiert. Er müsse die Bitcoins so oder so zurückverkaufen: "Es wird nichts bringen."