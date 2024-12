BYD baut für Apple mehr als 30 Prozent der iPads

Die Kooperation zwischen Apple und BYD sei in vielerlei Hinsicht eine Win-Win-Situation , wie es in einer Recherche des Wall Street Journal heißt . Bei der Diversifizierung der Lieferkette sei das chinesische Unternehmen ein verlässlicher und kompetenter Partner für Apple.

BYD kennt man eigentlich als chinesischen E-Autobauer , der gerade dabei ist, den europäischen Automarkt aufzumischen. " Build Your Dreams " bedeutet BYD ausgeschrieben. Träume und Elektroautos sind aber längst nicht die einzigen Sachen, die das Unternehmen baut.

Apple-CEO Tim Cook beim China Development Forum (CDF) in Peking im März 2024

Wissenstransfer an BYD

Für BYD sind die Aufträge von Apple nicht nur eine wichtige Einnahmequelle. Bei der Herstellung von iPads eignet sich das Unternehmen zentrales Know-how an, das in weiterer Folge in die Entwicklung und Produktion von E-Autos fließt.

Darauf greift BYD nicht nur bei seinen eigenen Elektroautos zurück. Die beiden Technologiekonzerne Xiaomi und Huawei haben in China den Vorstoß in den E-Automarkt gewagt und arbeiten dabei auch eng mit BYD zusammen.

Jahrelange Kooperation

Die Zusammenarbeit zwischen Apple und BYD begann im Jahr 2009. Damals war Apple auf der Suche nach einem Partnerunternehmen für sein Elektroautoprojekt. BYD, das eigentlich als Batteriehersteller begonnen hat, sollte für Apple einen fortschrittlichen E-Auto-Akku entwickeln. Daraus wurde bekanntlich nichts, die Kooperation ist aber geblieben.

Apple hat in den vergangenen Jahren seine Lieferkette und seine Zulieferfirmen immer weiter diversifiziert. Wegen der anhaltenden Unstimmigkeiten zwischen China und den USA setzte das US-Unternehmen vermehrt auf Auftragsfertiger aus Vietnam und Indien.

Beziehungen zwischen USA und China

Ohne chinesische Firmen läuft bei Apple aber nichts, wie Apple-CEO Tim Cook im November sagte: "Ohne sie könnten wir nicht tun, was wir tun". Wie es mit der Partnerschaft zwischen China und Apple unter der 2. Amtszeit von Donald Trump weitergeht, wird spannend.

Trump will unter anderem hohe Zölle gegenüber chinesischen Importen einführen. Schon in der 1. Trump-Periode hat sich Tim Cook dafür stark gemacht, chinesische Elektronikprodukte von den Einfuhrzöllen auszunehmen. Ob Cook auch in der 2. Amtszeit erfolgreich dafür lobbyieren kann, bleibt abzuwarten.