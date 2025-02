Warum immer mehr Sportler ihre Apple Watch am Fußgelenk tragen

10.02.2025

Es sieht ziemlich eigenartig aus, wenn man die Smartwatch am Knöchel trägt. Es kann aber auch vorteilhaft sein.

Wer in einem Fitnessstudio seine Apple Watch am Fußgelenk trägt, sollte sich darauf einstellen, auf die ungewöhnliche Platzierung der Smartwatch angesprochen zu werden. Das behauptet eine Fitness-Influencerin, die sich ihre Apple Watch im Bereich des Knöchels anschnallt. Die Uhr an dieser Stelle zu tragen, sei ein kleiner aber stetig wachsender Trend, behauptet die New York Times. Immer mehr Apple-Watch-User würden draufkommen, dass es Vorteile haben kann, wenn man das Gerät am Fußgelenkt befestigt. Apple Watch am Knöchel Eine selbsternannte Fitness-Influencerin, die als @bodiedbyana auf TikTok mehr als 84.000 Follower hat, berichtet, dass etwa ihre Handgelenke derart schmal seien, dass die Uhr dort nicht richtig funktioniere und die Workout-Programme ständig in den Stand-by-Modus wechseln würden.

Verschiedene Gründe Seit sie die Apple-Uhr am Fußgelenk trägt, würde das Aufzeichnen der sportlichen Aktivitäten wesentlich besser über die Bühne gehen. Im Fitness-Studio hätten sich schon so einige Konversationen deswegen ergeben, erzählt die Influencerin. So manch einer hätte geglaubt, sie trage eine Fußfessel. Es gibt aber noch viele weitere Gründe, warum es sinnvoll sein kann, die Uhr am Fußgelenk zu tragen. Bei großflächigen und besonders dunklen Tätowierungen am Handgelenk, kann es sein, dass etwa die Herzfrequenzsensoren sowie die Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO2) keine verlässlichen Daten liefern.

Dieses Armband für die Apple Watch gibt es auf Amazon bereits ab 8 Euro. © Hersteller

Daten sollen auch am Knöchel stimmen Eine andere Sportlerin berichtet gegenüber der New York Times, dass sie meist mit dem Kinderwagen unterwegs ist und dabei ihre Hände natürlich zum Schieben verwendet. Das Aufzeichnen der zurückgelegten Schritte ist bei der ruhigen Haltung der Hand natürlich nur begrenzt möglich. Also habe sie damit begonnen, die Apple Watch am Fußgelenk zu befestigen. Sie behauptet, dass dabei auch die Herzfrequenz, sowie das Zählen der Schritte, Distanz und verbrauchte Kalorien verlässlich ausgewertet werden. Alltagstauglich, zum Ablesen der Uhrzeit und Notifications oder zum Bezahlen, ist die Apple Watch am Knöchel jedoch nicht, wie der TikToker @shoandtech zeigt.