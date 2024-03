Xiaomi Watch 2: Die 180 Euro günstigste Android-Uhr im Test

Die Smartwatch kommt zu einem niedrigen Preis und kann nahezu in allen Bereichen überzeugen.

Der chinesische Technologiekonzern hat beim Mobile World Congress in Barcelona seine neuen Flaggschiff-Smartphones präsentiert. Auch neue Tablets wurden gezeigt sowie erstmals in Europa das Xiaomi-Elektroauto .

Das läuft darauf hinaus, dass man das Band regelrecht hineinfuzeln muss, was eine mühsame Angelegenheit darstellt. Xiaomi hat aber auch andere Armbänder im Angebot, die über unterschiedliche Schließmechanismen verfügen – ab 19,99 Euro .

Nervend ist das Silikon-Armband . Der Verschluss ist nämlich so konstruiert, dass man das eine Band zwischen Arm und dem anderen Band hineinschieben muss. Damit die Sensoren korrekt funktionieren, ist es notwendig, die Uhr eng anzulegen .

Dennoch ist sie mit einem Gewicht von 37 Gramm leicht genug, sodass sie kaum auffällt, wenn man sie am Handgelenk trägt. Die Watch 2 hat generell einen hohen Tragekomfort , selbst nach längerer Zeit gibt es keine Druckstellen.

Auffallend dick ist der Rahmen , der den Screen einfasst. Verwendet man ein dunkles Watchface , fällt der breite Rahmen gar nicht auf. Bei einem hellen Ziffernblatt tritt der schwarze Rand des Gehäuses aber prominent zu Tage, was nicht unbedingt schön aussieht.

Da die Xiaomi Watch 2 ein NFC-Modul integriert hat, kann sie auch zum kontaktlosen Bezahlen über per Google Wallet und Google Pay verwendet werden. Ein Doppeltippen auf eine der beiden Tasten startet umgehend die Payment-App für das Bezahlen an einem Terminal.

Das User-Interface der Watch 2 ist eine Mischung aus Googles Android WearOS und Xiaomis hauseigenem HyperOS , das auch beim 90-Euro-Apple-Watch-Klon Redmi Watch 4 zum Einsatz kommt - hier im futurezone-Test . Insofern ist die Xiaomi-Uhr direkt an das gesamte Android-Ökosystem angebunden.

Die Benutzeroberfläche ist stark an Android-Handys angelehnt . Senkrechtes Wischen bringt das Kontrollzentrum beziehungsweise die Benachrichtigungen zum Vorschein. Horizontales Wischen ist der Shortcut um zu den wichtigsten Widgets zu kommen - etwa Puls, SpO2, Workout, Wetter oder Maps. Die Auswahl dieser Widgets kann selbst gewählt und sortiert werden.

Die Uhr bietet einen internen Speicher von 32 GB . Das ist genug Platz, um reichlich Musikdateien lokal abzulegen. Kopfhörer können per Bluetooth mit der Watch verbunden werden, sodass man auch beim Laufen ohne Smartwatch Musikhören kann.

Mit der Xiaomi Watch 2 kann man per Google Pay bezahlen

Wer nicht schon eine riesige Datenbank an Trainings, etwa in Strava, angesammelt hat, könnte Mi Fitness ohne weiteres nutzen, um einen Überblick über die Workouts zu bekommen. Bei welchem Dienst man anfängt, seine Trainingsdaten zu hinterlegen, sollte man sich dennoch gut überlegen.

Die Verwaltung der Uhr läuft über die Smartphone-App " Mi Fitness " ab. Wie der Name vorwegnimmt, dient die Anwendung gleichzeitig als Fitness-App, wo alle Sensordaten zusammenlaufen und die aufgezeichneten Workouts dargestellt werden.

Auffallend ist, dass man die Uhr ziemlich eng anlegen muss, um auf die korrekten Daten zu kommen. Das ist mir während eines kurzen Spaziergangs aufgefallen, als der Puls deutlich zu hoch angezeigt wurde. Nachdem ich die Smartwatch enger geschnallt hatte, pendelte sich die Herzfrequenz in einem realistischen Rahmen ein.

Xiaomi gibt die Akkulaufzeit mit bis zu 65 Stunden an. Im Alltag kommt das tatsächlich hin. Ausschlaggebend für das Durchhaltevermögen der Batterie ist auch das GPS. Wer ausgedehnte Radtouren oder Laufrunden vorhat, muss mit einer entsprechenden Reduzierung der Akkulaufzeit rechnen.

Geladen wird die Xiaomi Watch 2 in einer Ladeschale mittels magnetischer Pins.

Xiaomi Watch 2 vs. Google Pixel Watch 2

Xiaomi Watch 2 (li.) vs. Google Pixel Watch 2 (re.)

Fazit

Von all den aktuellen Smartwatches, die unter Android WearOS laufen, ist die Xiaomi Watch 2 die günstigste. Sie bietet alles, was man sich von einer smarten Uhr erwartet, hat zuverlässige Sensoren, liefert reichlich Messdaten und kommt in einem ansprechenden Design.

Während die dazugehörige Smartphone-App und das eigentliche User-Interface nahezu makellos aufgebaut sind, profitiert die Xiaomi-Uhr wesentlich von der direkten Anbindung an Googles Android-Ökosystem.

Damit gibt es praktisch keine Grenzen bei den verfügbaren Apps und Services - auch Google Pay ist dadurch möglich. Und wie es sich für eine Smartwatch gehört, geht die Xiaomi Watch 2 auch als Sportuhr durch, die diesbezüglich alle Stückerl spielt.

Mit einem Preis ab 181 Euro hat die Xiaomi Watch 2 unter den aktuellen Android-Uhren derzeit ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein Vergleich zeigt, was es sonst noch in dem Preisbereich gibt: