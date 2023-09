Huawei Watch GT 4 im Test: Schöne Uhr, aber kann sie auch was?

Die neue Smartwatch von Huawei hat ein elegantes Design. Aber kann sie auch im Alltag überzeugen?

Zahlreiche Funktionen der modischen Huawei-Uhr stellen sich in der Praxis als ziemlich sinnlos heraus.

Huawei hat zu einem Event nach Barcelona geladen. Betitelt wurde die Veranstaltung mit "Fashion Forward". Präsentiert wurden modische Smartwatches und neue kabellose Kopfhörer unter anderem vom britischen Olympiasieger Mo Farah und der umstrittenen Fitness-Influencerin Pamela Reif. Die Huawei Watch GT 4 erscheint in 2 verschiedenen Versionen: Das größere 46mm-Modell hat eine oktogonale Form und ein Gehäuse in einem zeitlosen Design. Mit seiner rundlich eleganten Erscheinungsform wirkt das kleinere 41mm-Modell dagegen deutlich modischer. Huawei hat mir eine Watch GT 4 (41mm) in Silber mit Edelstahlarmband zukommen lassen, sodass ich mir die Smartwatch im Alltag etwas genauer ansehen konnte.

Hochwertige Eleganz Eines steht gleich zu Beginn fest: Mir gefällt die kleinere Version der Huawei Watch GT 4 sehr gut. Im Gegensatz zu den anderen Huawei-Uhren, die meist ziemlich klobig und ausladend sind, besticht die kleine Watch GT 4 mit einem leichtgewichtigen und eleganten Design. Das Silber mit Goldakzenten - sowohl beim Gehäuse als auch beim Edelstahlarmband - verleiht der Smartwatch einen hochwertigen Look. Die Uhr ist übrigens auch mit einem weißen Lederarmband erhältlich. Mir persönlich gefällt das silberne Stainless-Steel-Armband aber deutlich besser.

Kritikpunkte an der Hardware Verbesserungswürdig an der Hardware sind meines Erachtens 2 Dinge: der Verschluss und das Display-Design. Das Einstellen des Edelstahlarmbands auf die gewünschte Länge funktioniert mühelos. Wenn ich es aber so einstelle, dass ich gerade noch durch die Öffnung des Armbandes passe, baumelt die Uhr recht lose auf meinem Handgelenk. Vor allem für die korrekte Funktionsweise der Sensoren ist das nicht hilfreich. Beim Display stört mich ein wenig der recht dicke Rahmen. Gemeint ist damit der schwarze Rand zwischen Screen-Anzeige und Edelstahlrahmen. Hat man ein entsprechend dunkles Watchface, dann fällt diese schwarze Umrundung nicht auf. Bei helleren Inhalten wirkt der breite schwarze Rand nicht allzu elegant. Davon abgesehen gibt es am 1,32 Zoll großen AMOLED-Bildschirm nichts auszusetzen. Auch die Bedienung mittels Touchscreen, Krone samt Taste und einer weiteren Taste ist gut gelöst und selbsterklärend - vor allem für all jene, die eine Apple Watch gewohnt sind.

Riesiger Funktionsumfang Neben der weitgehend makellosen Hardware zählt der riesige Funktionsumfang zu den weiteren Stärken der Huawei Watch GT 4. Bluetooth (5.2), NFC, optischer Herzfrequenzsensor, Barometer, Hauttemperatursensor sind ebenso mit von der Partie wie Blutsauerstoff-Monitoring (SpO2), Mikrofon und Lautsprecher. Die Uhr ist außerdem wasserdicht (5 ATM). Positiv ist auch, dass sich die Uhr ohne Probleme mit iPhones und Android-Phones verbinden lässt. Notwendig ist dafür die "Huawei Health"-App, die als Schaltzentrale für die Smartwatch dient. Dort können auch sämtliche Daten eingesehen werden, die grafisch übersichtlich aufgearbeitet sind. Schwachstellen werden deutlich Mit der Zeit zeigen sich dann aber immer mehr Schwachstellen. Je tiefer man in die Uhr blickt, umso mehr Kritikpunkte offenbaren sich. So sollte man sich eher nicht auf den Hauttemperatursensor verlassen. Mehr als 34 Grad hat dieser nämlich nie gemessen, manchmal sogar nur 29 Grad. Die Genauigkeit der Messdaten anderer Sensoren sind deutlich schwieriger zu überprüfen. Die Ungenauigkeit des Hauttemperatursensors lässt sie aber in keinem guten Licht erscheinen. Zumindest mit dem GPS hat die Uhr keine Probleme, so viel lässt sich mit Sicherheit sagen.

Sieht nicht immer gut aus Alle Notifications verschiedener Apps werden problemlos vom Smartphone auf die Uhr durchgestellt. Allerdings hat die Darstellung auf der Smartwatch ein einheitliches Notification-Layout, mit dem so manche Benachrichtigungen nicht so wirklich gut umgehen können. In der Folge werden Notifications zum Teil unschön und ziemlich durcheinander abgebildet. Hört man Musik über Spotify am iPhone, kann die Musikwiedergabe aber problemlos auf der Huawei Watch GT 4 gesteuert werden. Kontaktloses Bezahlen ist mit der Huawei-Uhr aber leider nicht möglich. Es ist einfach keine Sportuhr Was mich noch ziemlich gestört hat: Macht man die typische Armbewegung, um auf die Uhr zu schauen, aktiviert sich das Display automatisch. Allerdings dauert es immer einen kurzen Augenblick bis sich der Bildschirm einschaltet. Es ist zwar nur ein Augenblick, aber diese kurze Wartezeit sorgt nicht unbedingt für eine makellose User-Experience.

Nachdem ich das 41mm-Modell der Huawei Watch GT 4 mehrere Tage getragen habe, kamen mir die zahlreichen Fitness-Programme zunehmend fragwürdig vor. Sorry to say, aber eine solche Smartwatch trägt wohl wirklich niemand zum Sporteln. Einerseits ist sie vergleichsweise schwer und das kantige Edelstahlband kann je nach Sportart unangenehm gegen das Handgelenk drücken. Modebewusste Personen dürften für ihre Workout-Routinen wohl eher auf optisch passendere Sportuhren vertrauen, als auf die Eleganz einer Watch GT 4. Extrem lange Akkulaufzeit Ein wahres Killer-Feature der Smartwatch ist die lange Akkulaufzeit, die laut Huawei bis zu 14 Tage beträgt. Ich habe die Uhr komplett aufgeladen, in Betrieb genommen, dabei die allermeisten Einstellungen auf Default gelassen und sie eine Woche lang verwendet. Nach genau 7 Tagen zeigt der Akku noch 52 Prozent an – allerdings, ohne dass ich dabei Fitnessprogramme verwendet habe.

Fazit Wer sich eine elegante und smarte Uhr zulegen möchte, sollte die Huawei Watch GT 4 auf alle Fälle in Betracht ziehen. Mir persönlich gefällt der hochpolierte Silber-Look, gepaart mit einem hochwertigen AMOLED-Screen. Um im Alltag einige seiner Körperdaten im Blick zu behalten, eignet sich die Huawei-Uhr mitsamt der übersichtlich gestalteten Smartphone-App. Weniger geeignet ist sie für Sportler*innen. Es kommt also darauf an: Will man eine schicke und modische Uhr für den Alltag? Dann kann man sich die Huawei Watch GT 4 überlegen. Will man eine smarte Uhr eher zum Sporteln verwenden? Dann sollte man besser zu einer anderen Smartwatch greifen. Eine detaillierte Preisliste für die einzelnen Modelle und verschiedenen Armbänder der Huawei Watch GT 4 hat der Hersteller noch nicht veröffentlicht. Der unverbindliche Richtpreis startet jedenfalls bei 249 Euro. Auf Amazon ist das größere 46mm-Modell der Huawei Watch GT 4 für 269 Euro zu haben. Das kleinere Modell mit 41mm gibt es derzeit im Bundle mit den Bluetooth-Kopfhörern FreeBuds SE 2 um 249 Euro.