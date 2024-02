Erster Blick auf das Elektroauto von Xiaomi

Ein Publikumsmagnet auf der Mobilfunkmesse MWC in Barcelona ist das Elektroauto SU7 Max von Xiaomi.

Der Andrang zu dem elektrischen Sportwagen ist derart riesig, dass Xiaomi den Zutritt zum Messestand kurz nach der Eröffnung beschränken musste. Also bildet sich eine lange Schlange mit Interessenten, die darauf warten, das Auto zu bestaunen und zu fotografieren.

Eigentlich dreht sich auf dem MWC in Barcelona alles um Smartphones , smarte Uhren und Gadgets. Ein Publikumsmagnet ist dieses Jahr allerdings ein Auto - nämlich das Elektroauto von Xiaomi .

Highend-Sportwagen von Xiaomi

Der Xiaomi SU7 Max sieht jedenfalls schnittig aus und erinnert mit seinen geschwungenen und sportlichen Linien ein wenig an das Tesla Model S. Die Elektroautos von Tesla und Porsche sind auch jene Fahrzeuge, gegen die Xiaomi in den Ring steigen will, wie das Unternehmen bereits erwähnt hat.

Ein günstiges Volumenmodell wird das E-Auto des Handy-Herstellers mit Sicherheit nicht werden - das sieht man ihm auch auf den ersten Blick an. Offizielle Preise wurden weder für China noch für Europa bekanntgegeben. Man sollte sich jedenfalls auf keinen niedrigen Preis einstellen.

Die Eckdaten des Xiaomi SU7 Max

Leistung: 495 kW / 673 PS

0 auf 100 km/h: 2,78 Sekunden

Drehmoment: 838 Nm

Antrieb: Allrad

Akku-Kapazität: 101 kWh (800-Volt-Architektur)

Reichweite: 800 Kilometer (CLTC)

