Apple stellt 18 Jahre altes iPhone-Feature ein

Bereits am morgigen Dienstag soll es soweit sein: Es wird erwartet, dass Apple das neue iPhone SE vorstellt. Mit einem niedrigeren Preis und einer leicht abgespeckten Ausstattung, soll es im Mittelklassesegment angesiedelt sein - was vom iPhone SE (2025) zu erwarten ist, haben wir an dieser Stelle zusammengefasst.

Auch wenn noch nicht restlos geklärt ist, wie das neue SE-Modell aussehen wird, dürfte eines aber bereits fix sein: Apple verabschiedet sich von einem 18 Jahre alten Feature, das dem iPhone unter anderem zu seinem Durchbruch verholfen hat.

