So viel kostet ein ungeöffnetes iPhone aus dem Jahr 2007

Im Oktober 2022 wurde ein originalverpacktes iPhone aus dem Jahr 2007 um knapp 40.000 Dollar versteigert . Demnächst soll ein weiteres der ersten iPhones am Markt in ähnlichem Zustand unter den Hammer kommen. Auch diesmal wird das Auktionshaus LCG Auctions die Versteigerung durchführen . Der Zielpreis wird diesmal noch höher angesetzt: bei 50.000 Euro .

2019 auf 5.000 Dollar geschätzt

Viele Jahre später stieß die Frau auf das immer noch verpackte Gerät und ließ seinen Wert 2019 bei einer TV-Show schätzen. 5000 Dollar war es laut Expert*innen wert, da es sich nun quasi um ein Stück Geschichte handelte. In den 10 Jahren seit 2007 hatte Apple 1,2 Milliarden iPhones verkauft und damit den Smartphone-Markt erobert. In der Hoffnung, zu einem späteren Zeitpunkt noch mehr Geld zu lukrieren, entschied sich Green, das Gerät weiter zu horten.

Notverkauf

Nun geriet aber ihr Geschäft in New Jersey in finanzielle Nöte, weshalb sich Green von ihrem iPhone verabschieden will. "Wenn ich es noch weitere 10 Jahre zurückhalten könnte, würde ich es machen", wird die Frau zitiert. "Der einzige Grund, warum ich es verkaufe, ist, weil ich das muss, um mein Geschäft zu unterstützen." Der Startpreis für die Online-Auktion liegt bei 2.500 Dollar. 16 Tage bleiben noch Zeit, um Gebote dafür abzugeben.