So viel ist ein ungeöffnetes iPhone aus 2007 wert

499 Dollar kostete das 2007 erstmals vorgestellte iPhone , 599 Dollar mit 8 statt 4 GB Speicher. In Österreich ging es ab 799 Euro über den Ladentisch. Bei einer Online-Auktion von LCG Auctions wurde solch ein Produkt nun in Originalverpackung versteigert .

Was tun mit dem Ding?

Das "brandneue, niemals geöffnete" Gerät in "außergewöhnlichem Zustand" wurde zu einem Startpreis von 2500 Dollar angeboten. Nach 28 Geboten stieg der Preis auf 39.339,60 Dollar, als es am Sonntag schließlich verkauft wurde. Was der oder die Käuferin nun damit anfängt, ist fraglich. Vor allem der Zustand der Batterie des iPhone ist unklar. Möglicherweise wäre der oder die Bestbieter*in aber am besten dran, wenn er oder sie das Produkt weiterhin in seiner Originalverpackung belässt.