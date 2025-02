8.000 Bitcoins auf Müllhalde: Besitzer will gesamtes Areal kaufen

James Howells aus der walisischen Stadt Newport versucht seit mehr als 10 Jahren, seine Festplatte von der örtlichen Müllhalde zurückzubekommen, die futurezone berichtete im Dezember ausführlich. Auf der Festplatte sollen sich zwischen 7.500 und 8.000 selbst generierte Bitcoin befinden, die derzeit über 700 Millionen Euro wert sind.

Seine damalige Partnerin habe die Festplatte 2013 versehentlich weggeworfen, nachdem James Howells sie beim Ausmisten in einem schwarzen Müllsack im Flur liegen gelassen hatte. Seitdem versucht er, die Stadtverwaltung dazu bringen, ihm zu erlauben, die Festplatte auf der Müllhalde zu suchen.

Prozess gegen die Stadtverwaltung verloren

Zuletzt hatte der 39-jährige Brite die Stadtverwaltung von Newport geklagt. Er wollte so rechtlich durchsetzen, die Müllhalde durchsuchen zu dürfen. Der Richter folgte allerdings der Argumentation der Stadtverwaltung, dass sie die Festplatte besitze und James Howells nicht berechtigt sei, sie zu bergen.

In der Folge kündigte die Stadtverwaltung an, die Müllhalde schließen und auf dem Gelände ein Solarkraftwerk errichten zu wollen. Laut Guardian war James Howells überrascht über diese anstehende Schließung. Er gab daraufhin an, das Gelände gemeinsam mit Investment-Partnern kaufen zu wollen, sofern die Stadtverwaltung Interesse daran hätte.