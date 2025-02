“Extrem seltenes Phänomen”: Forscher finden "zufällig" Einstein-Ring

Mit dem Weltraumteleskop "Euclid" haben Forschende eine unerwartete Entdeckung gemacht. Sie fanden in einer nahen Galaxie einen sogenannten Einstein-Ring, ein extrem seltenes Phänomen. Beteiligt an der Entdeckung waren auch Schweizer Forschende. Der Einstein-Ring befand sich in der Galaxie NGC 6505, teilte die Europäische Weltraumagentur (ESA) am Montag mit. Diese Galaxie ist "nur" 590 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt - im kosmischen Maßstab eine geringe Distanz.

"Die Galaxie ist Astronomen schon sehr lange bekannt. Und doch wurde dieser Ring noch nie zuvor beobachtet", sagte die ESA-Euclid-Projektwissenschaftlerin Valeria Pettorino laut der Mitteilung. Der Einstein-Ring wurde zufällig in einem Testbild entdeckt, das eigentlich nicht für wissenschaftliche Zwecke gedacht war. Auf einem verschwommenen Bild habe der ESA-Archiv-Wissenschaftler Bruno Altieri den Ring entdeckt.