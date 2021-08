Hubble gelingt spektakuläres Foto von Einstein-Ring

Der Quasar ist in der Mitte sieht wie 2 Punkte aus. Die 2 Galaxien sind im Kreis und sehen auf dem Bild wie 4 Galaxien aus. Weil die Masse dieser 2 Galaxien im Vordergrund so groß ist, entsteht eine Krümmung im Raum-Zeit-Kontinuum. Licht, das durch dieses Raum-Zeit-Kontinuum reist, kommt dann verzerrt, aber auch gleichzeitig verstärkt bei unseren Teleskopen an. In diesem Fall war das das Weltraumteleskop Hubble.