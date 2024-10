ESA schickt Sonde zu abgelenkten Asteroiden

"Hera", benannt nach einer griechischen Göttin, hob an Bord einer Falcon-9-Rakete von SpaceX vom Kennedy Space Centre in Florida ab. Die Sonde ist in Bremen beim Raumfahrtunternehmen OHB entwickelt und gebaut worden.

Die Abwehr von Gefahren aus dem All geht voran: Die " Hera"-Mission der europäischen Raumfahrtagentur ESA zur Ablenkung von Asteroiden ist erfolgreich ins All gestartet.

"Hera" soll zunächst am Mars vorbeifliegen und nach mehr als 2 Jahren im Dezember 2026 an ihr Ziel gelangen: Dimorphos , den kleineren Teil eines Doppel-Asteroiden. Gesteuert wird die Sonde vom ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt aus.

Aber bisher ist unklar: Wie tief ist der Krater ? Oder wurde der Asteroid sogar komplett verformt ? Wie schwer ist er? Und besteht er nur aus Trümmern oder vielmehr aus einem festen Kern, der von einer Schicht aus Felsbrocken umgeben ist? All das soll "Hera" zeigen, wenn sie an ihrem rund 195 Millionen Kilometer entfernten Ziel ankommt.

Nächste Asteroiden-Mission schon geplant

"Hera" ist in nur 4 Jahren konzipiert und gebaut worden. Die Sonde soll auch Vorbild werden für "Ramses" ("Rapid Apophis Mission for Space Safety"). Diese Sonde könnte 2029 den Asteroiden Apophis bei seinem Vorbeiflug an der Erde untersuchen.

Der Brocken mit einer Größe von rund 375 Metern Durchmesser wird nach ESA-Angaben am 13. April 2029 das nächste Mal an der Erde vorbeifliegen - in einer Entfernung von nur 32.000 Kilometern. Zum Vergleich: Der Mond ist durchschnittlich 384.400 Kilometer entfernt, also mehr als 10-mal so weit.