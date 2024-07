China will im Jahr 2030 einen Asteroiden beschießen und abwehren

China will eine Sonde in einen Asteroiden krachen lassen und die Auswirkungen analysieren.

China plant eine Asteroiden-Abwehr-Mission. Dabei soll ein 30 Meter großer Asteroid zunächst analysiert und schließlich von seinem Kurs abgebracht werden. Der Test soll zeigen, ob man Objekte, die für die Erde gefährlich werden können, abwehren kann.

In einem neuen Paper im Journal of Deep Space Exploration erklärt die China National Space Administration (CNSA), dass bis 2030 2 Sonden zum Asteroiden (NEO) 2015 XF261 geschickt werden. Laut der Datenbank des Jet Propulsion Laboratory der NASA flog das Objekt zuletzt am 9. Juli mit einem Abstand von 50 Millionen Kilometern und einer Geschwindigkeit von 42.000 km/h an der Erde vorbei.

