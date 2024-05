“Gott der Zerstörung”: Asteroid kommt 2029 an der Erde vorbei

Apophis ist auch wissenschaftlich interessant. Der Gesteinsbrocken bildete sich etwa zur gleichen Zeit wie die Planeten des Sonnensystems. Daher bietet der Asteroid die einzigartige Möglichkeit, die chemische Zusammensetzung des Sonnensystems vor etwa 4,6 Milliarden Jahren zu bestimmen.

➤ Mehr lesen: Was verrät Asteroidenstaub über die Geschichte der Erde?

Forschung der J ulius-Maximilians-Universität Würzburg

Weltraumorganisationen und Forschungseinrichtungen auf der ganzen Welt versuchen daher, so viel wie möglich über das Objekt in Erfahrung zu bringen. Die Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) untersucht momentan 3 Konzepte für eine eigene Satellitenmission. Beim ersten Konzept soll ein Kleinsatellit ins All geschickt werden, der Apophis 2 Monate lang auf seinem Weg zum erdnächsten Punkt begleitet und auch einige Wochen danach an ihm dranbleibt. In dieser Zeit sollen die Veränderungen von Apophis fotografisch dokumentiert und mit verschiedenen Messungen untersucht werden.