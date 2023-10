NASA verrät, was OSIRIS-REx zur Erde zurückgebracht hat

In einem Livestream werden die Proben von Asteroid Bennu enthüllt, die eine Sonde im Weltraum eingesammelt hat.

6 Jahre hat es gedauert, bis Material von Bennu zur Erde gebracht wurde. Im September 2016 wurde die Sonde OSIRIS-REx gestartet. Im Oktober 2020 wurde eine Probe des Asteroiden entnommen. Am 24. September 2023 landete die Kapsel mit den Proben schließlich sicher auf der Erde.

Was aber genau in der Kapsel ist, hat die NASA bisher noch nicht verraten. Doch dafür gibt es jetzt einen Termin.

Livestream am 11. Oktober

Am 11. Oktober um 11 Uhr ET wird die NASA in einem Livestream die Proben von Bennu erstmals der Öffentlichkeit zeigen. Das ist der 11. Oktober 17:00 unserer Zeit. Wie üblich wird der Livestream auf dem YouTube-Kanal der NASA zu sehen sein.

Die NASA hat die Kapsel bereits am 25. September geöffnet und Untersuchungen gestartet.