Wie man den knappen Vorbeiflug von Apophis an der Erde nutzt

Dass ein Asteroid mit einem Durchmesser von 370 Meter knapper an der Erde vorbeifliegt als viele Satelliten und dabei mit freiem Auge sichtbar ist, kommt nicht alle Tage vor. Im April 2029 wird es aber soweit sein. Da nähert sich der Asteroid Apophis der Erde bis auf 30.000 Kilometer . Von der Umlaufbahn des Objekts um die Sonne geht in ferner Zukunft eine gewisse Gefahr für die Erde aus. Die Aufmerksamkeit für Apophis ist deshalb groß. Die Annäherung wollen Wissenschaftler*innen und Weltraumunternehmer*innen gut nutzen .

Blue Origin will Fracht transportieren

Wie Spacenews berichtet, gibt es eine Reihe an Plänen für Missionen für die Begegnung im Jahr 2029. Blue Origin, das Raumfahrtunternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos, will eine Raumsonde zu dem Asteroiden schicken. Blue Ring, so deren Name, soll eine Reihe von Instrumenten von zahlender Kundschaft transportieren. Die Sonde soll Apophis noch vor der größten Annäherung an die Erde erreichen. Instrumente könnten deshalb u.a. mitverfolgen, wie sich die Anziehungskraft der Erde die Struktur des Asteroiden verändern könnte. Blue Ring könnte im Oktober 2027 losgeschickt werden.

Start-up zieht Bergbau in Betracht

Das Start-up Exploration Labs will gemeinsam mit dem Jet Propulsion Laboratory der NASA eine Mission starten, bei der eine Raumsonde gestartet wird, die mit Hilfe zweier kleiner Cubesats als Helfer*innen eine Art Computertomographie-Scan von Apophis durchführen soll. Derzeit befindet sich die Mission in der Konzipierungs- und Finanzierungsphase. Langfristig zieht Exploration Labs auch den Abbau von Materialien auf dem Asteroiden in Betracht.

