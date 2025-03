Vivo X200 Pro im Test: Ausgezeichnete Kamera, aber gut genug?

Auch wenn Vivo im vergangenen Jahr ein preiswertes Mittelklasse-Handy mit hochwertiger Zeiss-Kamera an den Start geschickt hat, konnte das Unternehmen in Österreich nicht wirklich abheben.

Kommen wir gleich zur Kamera. Ein derart aufdringliches und riesiges Kameramodul sowie das Zeiss-Logo schrauben die Erwartungen an die Bildqualität in die Höhe. Aber schon nach den ersten Aufnahmen wird deutlich, dass das Vivo X200 Pro nicht zu enttäuschen weiß .

Software und User-Interface

Nachgebessert hat Vivo beim Software-Support. Insgesamt 5 Jahre will man das X200 Pro mit Sicherheits-Updates versorgen, die nächsten 4 Android-Versionen soll das Handy ebenso erhalten. Da es mit Android 15 ausgeliefert wird, sollte es noch Android 19 bekommen.

Zu sehen bekommt man in erster Linie die "Funtouch OS"-Benutzeroberfläche. Und diese wirkt leider etwas lieblos und in die Jahre gekommen. Auch wenn man beispielsweise Samsung vorwirft, dass es vom Apple-Betriebssystem abgekupfert hat, so bekommen Samsung-User zumindest eine frisches und modernes User-Interface zu sehen. So etwas würde dem Vivo-Handy auch guttun.

Die KI-Funktionen

Anders als Samsung rückt Vivo nicht derart aufdringlich die KI-Funktionen in den Mittelpunkt. Dennoch bietet das X200 Pro ganz ähnliche AI-Feature wie etwa das Samsung Galaxy S24: unter anderem AI Note Assist, AI Transcript Assist, AI Erase und AI Photo Enhance.

Von all den genannten AI-Tools funktioniert übrigens nur der AI Eraser ohne Internetverbindung. Leider ist es auch jenes Werkzeug, das am schlechtesten funktioniert. Will man störende Objekte aus einem Foto entfernen, sollte man besser zu Google Fotos oder anderen Tools greifen.