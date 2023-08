So soll ein Asteroid zur bewohnbaren Weltraumbasis werden

Der pensionierte Forscher am Unternehmen Rockwell Collins, David W. Jensen, hat unlängst ein Paper veröffentlicht, in dem er beschreibt, wie ein Asteroid zum Lebensraum für den Menschen werden könnte. Er unterteilt sein Paper in 3 Hauptkategorien: die Asteroidenauswahl, die Auswahl des Lebensraumtyps und die Missionsstrategie, um dorthin zu gelangen. Bei der Asteroidenauswahl geht es darum, welcher Asteroid der beste Kandidat für die Umwandlung in eine bewohnbare Weltraumbasis wäre. Zu den Überlegungen dazu zählen etwa, woraus der Brocken besteht, seine Entfernung zur Erde und seine Gesamtgröße.

Nach einem ausführlichen Auswahlverfahren entschied sich Jensen für den Asteroiden Atira. Der hat einen Durchmesser von rund 4,8 Kilometer und einen eigenen Mond. Dabei handle es sich nicht um den nächstgelegenen potenziellen Asteroiden, denn seine größte Annäherung betrug etwa das 80-Fache der Entfernung zum Mond. Seine Umlaufbahn in der sogenannten Goldlöckchen-Zone, also die Habitable Zone unseres Sonnensystems sei aber stabil. So könne die Temperatur des Lebensraums ebenfalls stabilisiert werden.

Künstliche Schwerkraft nötig

Zur Art des Lebensraums untersuchte Jensen 4 gängige Typen: die „Hantel“, die Kugel, den Zylinder und den Torus. Eine Überlegung dabei war die „künstliche“ Schwerkraft, die durch die sogenannte Zentripetalkraft verursacht wird. Um die schädlichen Auswirkungen auf das Leben bei geringer Schwerkraft über einen längeren Zeitraum zu vermeiden, sei die Verwendung eines künstlichen Ersatzes erforderlich.

Um die Zentripetalkraft zu erhalten, muss sich die Weltraumbasis drehen. Atira dreht sich zwar bereits leicht, die Rotation müsse aber noch weiter angetrieben werden, um die Schwerkraft auf der Erde nachzuahmen. Jensen entschied sich für einen Torus als idealen Lebensraumtyp und stellte Berechnungen zur Gesamtmasse der Station, zur Stützung der Innenwand mit Säulen und zur Aufteilung der Bodenfläche an.