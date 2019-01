Dampfbetriebenes Raumschiff soll von Asteroid zu Asteroid springen

Das soll WINE nicht passieren. Der Name steht für „World is Not Enough“. Der an der Universität von Florida entwickelte Prototyp hat in etwa die Größe einer Mikrowelle und soll den Treibstoff für seine All-Expedition selbst gewinnen.

Dazu landet WINE auf Asteroiden. Dort bohrt es in die Oberfläche, um aus dem Eis Wasser zu gewinnen. Laut den Forschern gelingt das sogar, wenn das Eis so hart wie Beton ist. Das gewonnene Wasser wird genutzt, um per Dampfstrahl von der Oberfläche abzuheben und das nächste Ziel anzusteuern.