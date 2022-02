Katastrophaler Asteroid stürzte im Frühling ab

Der Einschlag des Meteoriten, der vor 66 Millionen Jahren auf der Erde das Ende für etwa 76 Prozent aller Arten bedeutete, hinterließ den Chicxulub-Krater im heutigen Mexiko. Nun haben Wissenschaftler*innen der Universität Uppsala in Schweden Beweise dafür gefunden, dass der Einschlag stattfand, also in der nördlichen Hemisphäre Frühling war. Das verstärkte möglicherweise das Artensterben nochmals.

Tödlicher Regen

Beim Einschlag des Asteroiden wurde geschmolzenes Gestein in den Weltraum geschleudert. Dort kristallisierte es und fiel innerhalb einer Stunde wieder auf die Erde zurück. Die Wissenschaftler*innen fanden einige dieser Kügelchen in den Kiemen versteinerter Paddelfische und Löffelstöre, die an der Fossilienfundstelle Tanis in North Dakota ausgegraben wurden. Die Fische wurden dann von dem aufgewirbelten Sediment begraben.

Laut der Studie konnten die Wissenschafter*innen in bestimmten Knochen dieser Fische wie bei den Ringen von Bäumen Jahreszeiten nachvollziehen. Daran zeigte sich, dass die Fische im Frühling gestorben sind. Außerdem zeigten die Untersuchungen Veränderungen in den Kohlenstoffisotopen, die mit jahreszeitlichen Schwankungen im Vorkommen der Fischnahrung Zooplankton zusammenhängen.