Riesiger Asteroid fliegt an der Erde vorbei

Am heutigen Dienstag wird ein relativ großer Asteroid an der Erde vorbeifliegen. Der Himmelskörper mit der Bezeichnung " 455176 (1999 VF22) " wird von der NASA zwar als " potentially hazardous " eingestuft, eine Gefahr für die Erde besteht allerdings nicht.

In sicherer Distanz an der Erde vorbei

Der Asteroid wird nämlich in einer Distanz von 5.370.000 Kilometer an unserem Planeten vorbeifliegen. Das entspricht ungefähr der 14-fachen Erde-Mond-Distanz. Der Himmelskörper hat einen Durchmesser von ungefähr 190 bis 430 Meter und wird die Erde mit einer Geschwindigkeit von 90.300 km/h (25,10 km/s) passieren.

455176 (1999 VF22) ist einer der größten Asteroiden, die in den kommenden Wochen und Monaten an der Erde vorbeifliegen. Am 4. März wird ein Himmelskörper erwartet, der mit einem errechneten Durchmesser von bis zu 1,2 Kilometer noch deutlich größer ist.