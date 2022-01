Neuer Asteroid auf Platz 1 bei Warnungen vor Kollision mit Erde

Das 70 Meter breite Objekt 2022 AE1 wird am 4. Juli 2023 in Erdnähe geraten.

Erst am 6. Jänner wurde 2022 AE1 entdeckt und schon erklimmt der Asteroid Platz 1 auf der Liste der Objekte mit Einschlagrisiko. Die Liste wird vom Center for Near Earth Objekt Studies des Jet Propulsion Laboratory der NASA betrieben und laufend aktualisiert.

Wie der Spiegel berichtet, wurde die Flugbahn des rund 70 Meter breiten Objekts untersucht. Man fand heraus, dass bei 2 Gelegenheiten eine potenziell gefährliche Annäherung an die Erde stattfinden wird. Einmal wird dies im Jahr 2028 sein, ein anderes Mal wesentlich früher.

Independence Day

Genau am 4. Juli 2023 könnte es soweit sein. Bringt der übernächste "Independence Day" (US-Staatsfeiertag) also den Weltuntergang? Nein, mit ziemlicher Sicherheit nicht, urteilen Weltraumforscher*innen.

Auf der Turiner Skala, die die Einschlagswahrscheinlichkeit auf der Erde und die Folgen eines Einschlags gleichermaßen abbildet, erreicht 2022 AE1 die Stufe 1 (von 10). Der Asteroid sollte also keine ungewöhnliche Gefahr stellen - das tun Asteroiden auch äußerst selten. In der erwähnten Kollisionswarnungsliste gibt es derzeit kein anderes Objekt auf Stufe 1, lediglich auf der noch weniger gefährlichen Stufe 0.