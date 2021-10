Asteroid flog unentdeckt extrem nah an Erde vorbei

Der Asteroid „ 2021 UA1 “ nimmt den dritten Platz der knappsten Vorbeiflüge eines erdnahen Objekts an unserem Planeten ein, die nicht mit einem Einschlag endeten. Der kosmische Felsbrocken hat einen geschätzten Durchmesser von etwa 2 Metern . Hätte er die Erde getroffen, wäre wohl ein Großteil von ihm mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Erdatmosphäre verglüht .

Ein Weltraum-Felsen raste am vergangenen Sonntag unbemerkt an der Antarktis vorbei und entging nur knapp der vollständigen Verbrennung in der Erdatmosphäre.

Zum Vergleich: Der Bolide, der 2013 über Russland explodierte und Tausende von Fenstern in der Stadt Tscheljabinsk zerstörte, war etwa 20-mal größer. Nur ein kleiner Felsbrocken schlug auf der Oberfläche ein.

Diskreter Vorbeiflug

2021 UA1 überflog die Antarktis in einer Höhe von 3.000 Kilometern. Das ist höher als die Umlaufbahn der Internationalen Raumstation, aber deutlich näher als der Ring der großen Kommunikationssatelliten in der geostationären Umlaufbahn. Er näherte sich uns aus der Richtung der Sonne, was es Astronom*innen unmöglich machte, ihn im Voraus zu erkennen. Zukünftige Missionen wie der NEO Surveyor der NASA sollen diesen blinden Fleck beseitigen.

Die drei am wenigsten entfernten Vorbeiflüge, die jemals beobachtet wurden, sind alle in den letzten 18 Monaten dokumentiert worden. Es besteht aber kein Grund zur Aufregung oder Furcht vor häufigen Asteroideneinschlägen. Es zeigt vielmehr die Verbesserungen in der Himmelsvermessungstechnologie und die Fähigkeit der Astronomen, erdnahe Objekte zu entdecken und zu verfolgen. Wenn überhaupt, dann sollten uns mehr bekannte Asteroiden nachts ruhiger schlafen lassen.