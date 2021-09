Dreimal so groß wie Freiheitsstatue: Asteroid rast an Erde vorbei

Laut dem NASA Jet Propulsion Laboratory rast am Mittwoch den 22. September ein Asteroid namens 2021 NY1 an der Erde vorbei, der dreimal so groß ist wie die Freiheitsstatue. Zwar gilt der Brocken als „erdnahes Objekt“ (NEO), eine Gefahr für unseren Planeten stellt er aber nicht dar.

Mit 33.800 km/h – 27 Mal schneller als die Schallgeschwindigkeit – nähert sich der Asteroid mit einem Durchmesser von 130 bis 300 Meter der Erde. Am nächsten kommt er unserem Planeten um 16:41 Uhr MESZ. Zu dieser Zeit beläuft sich die Entfernung auf 1.498.077 Kilometer. Das ist nicht ganz 4 Mal die Distanz von der Erde bis zum Mond.

Mögliche Kollisionen mit der Erde werden evaluiert

Die NASA beobachtet generell NEOs, bei denen eine Möglichkeit einer künftigen Kollision mit der Erde besteht, falls sich deren Umlaufbahn ändert. Untersucht werden unter anderem ihre Charakteristiken, die Hinweise zur Entstehungsphase des Sonnensystems geben könnten. Die meisten Asteroiden finden ihren Ursprung nämlich in dieser Zeit.