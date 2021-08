Schnellster Asteroid im Sonnensystem entdeckt

Seine Umlaufbahn ist elliptisch und kommt der Sonne näher als der Planet Merkur, welcher der Sonne am nächsten ist.

Der neu entdeckte Asteroid 2021 PH27 benötigt gerade einmal 113 Tage um die Sonne. Damit ist er der bislang schnellste bekannte Asteroid seiner Art. Von allen Himmelskörpern im Sonnensystem schafft es nur der Planet Merkur noch schneller um unseren Stern. Er ist der Planet, welcher der Sonne generell am nächsten ist. In genau 88 Tagen ist seine Umlaufbahn vollendet.

Jene von 2021 PH27 ist allerdings eher elliptisch und kommt der Sonne dadurch näher als der Merkur, wie das Forscherteam rund um Scott Sheppard von der Carnegie Institution for Science in Washington D.C in einem Statement mitteilt. Die kleinste Distanz beläuft sich dabei auf rund 20 Millionen Kilometer. Bei diesem Rendezvous wird die Oberfläche des Asteroiden bis zu 500 Grad Celsius heiß, sodass das vorhandene Blei schmilzt.

Der Planet Merkur nähert sich dem Stern im Gegensatz auf 47 Millionen Kilometer.