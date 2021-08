NASA: Nur geringe Chance, dass Asteroid Bennu die Erde trifft

Im Jahr 2135 wird der als potenziell gefährlich eingestufte Asteroid Bennu der Erde bei seinem Vorbeiflug näher kommen als der Mond. Die Wahrscheinlichkeit, dass er unseren Planeten dabei trifft, ist der NASA zufolge aber sehr gering. Generell belaufe sich das Risiko, dass Bennu bis zum Jahr 2300 die Erde trifft, auf gerade einmal 0,057 Prozent, heißt es in einer aktuellen Studie, die im Journal Icarus publiziert wurde.

„Wir sollten uns keine zu großen Sorgen machen“, sagt Davide Farnocchia vom Center for Near Earth Object Studies am NASA Jet Propulsion Laboratory in Kalifornien. Mit den von der NASA-Sonde OSIRIS-REx gesammelten Daten will man bald Genaueres herausfinden, etwa wie sich die Gravitationskraft der Erde bei dieser starken Annäherung auf seine künftige Flugroute auswirken wird. Auch wollen die Forscher*innen das Potenzial für einen Einschlag berechnen, das sich durch eine veränderte Bahn ergeben könnte.