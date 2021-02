NASA schießt letzte Bilder von Asteroid Bennu

Nach aufregenden Manövern und Experimenten fliegt die NASA-Sonde OSIRIS-REx ein letztes Mal um den Asteroiden Bennu. Bei der finalen Umrundung, die für 7. April 2021 geplant ist, wird die Sonde aus gerade einmal 3,8 Kilometern Distanz hochauflösende Bilder von dem Ort schießen, wo im Oktober 2020 eine Bodenprobe entnommen wurde. Die Fotos sollen mit den Aufnahmen verglichen werden, die von OSIRIS-REx bereits 2019 bei der Vermessung des Asteroiden entstanden sind.

Spuren der harten Landung

Wie die NASA mitteilt, war diese letzte Umrundung ursprünglich gar nicht geplant gewesen. Man wolle mit den neuen Aufnahmen allerdings genau untersuchen, welche Spuren der harte Kontakt bei der Probenentnahme hinterlassen habe. Das Messgerät, mit dem Gesteinsproben entnommen wurde, bohrte sich damals fast einen halben Meter in die Oberfläche von Bennu. Darüber hinaus wurde durch die Zündung des Antriebs in unmittelbarer Asteroiden-Nähe zusätzlich Material in Bewegung versetzt.