Livestream: NASA-Sonde entnimmt Probe von Asteroid Bennu

Mit "Osiris Rex" soll am Dienstag erstmals eine Sonde der US-Raumfahrtbehörde NASA eine Probe von einem Asteroiden entnehmen - und später auf der Erde abliefern. Bei einem mehrstündigen komplizierten Manöver sollte sich die Sonde am Dienstagabend MESZ dem Asteroiden Bennu bis auf wenige Meter nähern und dann mit einer Art Roboter-Arm die Probe entnehmen. Das Manöver wird die NASA in einem Livestream übertragen.

Der Roboter-Arm namens "Tagsam" (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism) soll die Oberfläche des Asteroiden etwa fünf Sekunden lang berühren und unter Druck gesetzten Stickstoff ausstoßen. Das soll die Oberfläche aufwirbeln. Dann soll eine Probe von etwa 60 bis 2.000 Gramm aufgesaugt werden, bevor die gesamte Sonde sich wieder von Bennu entfernt.