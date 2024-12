Finger-Guillotine, Klebstoff auf Pizza und IT-Chaos: 7 Tech-Fails aus 2024

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Zeit für eine Bilanz, was in der Tech-Welt heuer alles schief gegangen ist.

Nicht nur Tesla-Chef Elon Musk persönlich sorgte für einigen Wirbel, auch um den Cybertruck wurde es heuer nicht still. Seit November 2023 werden die neuen Teslamodelle nach jahrelangem Warten endlich ausgeliefert. 2024 wurde das schräge E-Auto von den Käufern auf amerikanischen Straßen und Parkplätzen endlich auf Herz und Nieren getestet. Vieles klappte nicht so gut, und Käufer berichteten von aufgetretenen Mängeln .

Zwar warnten Datenschützer immer wieder davor, dass Unternehmen wie 23andMe möglicherweise die DNA-Daten ihrer Kunden auch weiterverkaufen könnten. Heuer geriet das US-Unternehmen aber in so große wirtschaftliche Schwierigkeiten, dass der Verkauf der äußerst wertvollen und sensiblen Daten tatsächlich zur Debatte steht. Aus Protest gegen solche Pläne trat im September der Aufsichtsrat zurück. Die Zukunft des Unternehmens und der wertvollen Kundendaten ist ungewiss.

Allein 2024 soll Meta wieder Milliarden in das Prestige-Projekt gesteckt haben. Seit 2020 soll der Konzern mit seinem VR-Brillen-Unternehmen Oculus VR Verluste von mehr als 50 Milliarden US-Dollar gemacht haben. Die neuen Ray-Ban-AR-Brillen , die Meta heuer im Herbst vorstellte, sind nur ein schwacher Trost für die einst so großen Metaverse-Versprechen und insgesamt eher ein Zeichen dafür, dass sich Meta von der Idee einer reinen VR-Experience verabschieden könnte.

2014 ist sein Tech-Konzern Meta groß ins VR-Geschäft eingestiegen, sogar der Unternehmensname wurde von Facebook in Meta verwandelt. Nachdem heuer die Apple Vision Pro endlich frischen Wind in die virtuelle Welt bringen sollte, ist wenig passiert. Damit scheinen auch Hoffnungen für ein Wiederaufleben des Metaverse endgültig dahin.

3: Starliner-Mission

Auch in der Raumfahrt lief heuer trotz zahlreicher Erfolge nicht alles glatt. Der größte Fail war wohl die Pannenserie des CST-100 Starliner von Boeing. Nachdem das Raumschiff 2017 hätte starten sollen, war es heuer mit reichlich Verspätung endlich so weit. Oder doch nicht - denn der mit großer Spannung erwartete Start musste mehrmals verschoben werden. Wochenlang warteten die Astronauten Suni Williams und Butch Wilmore auf den Antritt ihrer Reise, bis sie schließlich am 6. Juni endlich zur Internationalen Raumstation ISS aufbrachen.

Dort angelangt, dauerte die Starliner-Pannenserie weiter an, und die Astronauten befinden sich bis zum heutigen Tag dort oben. Eigentlich hätten sie an Bord der Boeing-Kapsel schon 8 Tage später wieder zur Erde heimkehren sollen. Wegen Problemen beim Andocken an der ISS und Helium-Lecks am Raumschiff musste der Starliner schließlich ohne seine Crew zurückfliegen. Die Astronauten müssen nun mehr als 9 Monate anstatt der geplanten guten Woche im All bleiben. Der mitunter als „Krisenkapsel“ bezeichnete Starliner wurde damit seinem Ruf allenfalls gerecht.

