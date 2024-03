Video zeigt: Cybertruck-Kofferraum ist eine "Finger-Guillotine"

Der TikToker @_tylerblanchard_ zeigt mit einer Handattrappe aus Plastik in einem Video, wie schnell es geht, bis die Kofferraumklappe den Daumen abtrennt.

Andere Hersteller lassen Gemüse heil

Einige Beobachter*innen kritisieren, dass es sich dabei um einen Konstruktionsfehler handle. Autos von anderen Herstellern würden im Vergleich dazu beim „Karottentest“ besser abschneiden.

➤ Mehr lesen: Neuer Cybertruck rostet bereits nach wenigen Tagen im Regen

Tesla-Konkurrenten wie BMW, Toyota oder Mercedes haben bei ihren Kofferräumen Systeme integriert, die einen eingeklemmten Finger erkennen und die Kofferraumklappe automatisch wieder öffnen, anstatt den Finger – oder das Stück Gemüse – einfach abzuzwacken. Manche meinen aber wiederum, dass die Karotte in diesen Fällen einfach in einem anderen Winkel gehalten wurde als in den Cybertruck-Videos.