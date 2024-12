Der Strichcode soll in den nächsten Jahren verschwinden

So richtig glauben konnten aber nicht viele, dass das bewährte System schon in kurzer Zeit abgelöst werden soll. Schließlich wird der Strichcode seit mittlerweile 50 Jahren genutzt. Am 26. Juni 1974 wurde in einem Supermarkt das erste Produkt mit einem Strichcode verkauft: eine 10er-Packung Wrigley-Kaugummi Juicy Fruit .

Unternehmen haben mit Tests gestartet

Die Supermarktkette Woolworths in Australien hat schon 2019 begonnen, QR-Codes zusätzlich bei frischen Produkten zu nutzen. 2022 wurde das System bereits auf über 1.000 Filialen ausgeweitet. Hier wird der QR-Code genutzt, damit das Supermarkt-Personal effizienter die Lebensmittel scannen kann, um sie entweder rabattiert anzubieten oder zu anderen Produkten weiterzuverarbeiten, die noch am selben Tag zu verbrauchen sind, wie etwa Smoothies oder Obstsalat. In einigen Regionen soll damit die Lebensmittelverschwendung bei Frischwaren um bis zu 40 Prozent zurückgegangen sein.

Die Supermarktkette Tesco hat ebenfalls mit Versuchen begonnen. Coca Cola hat in Lateinamerika QR-Codes mit einem Laser auf Plastikflaschen graviert, um zu tracken, wie oft die Flasche wiederbefüllt werden kann, bevor sie recycelt wird. Diese Funktion könnte künftig auch in einen allgemeinen QR-Code integriert werden.

In Österreich gilt die Metro-Gruppe als Vorzeigebeispiel für die Nutzung von 2D Codes. Sie hat schon 2009 damit begonnen, diese für Frischware zu nutzen und die Kassensysteme für das Scannen von 2D Codes umgestellt.

Menschen kennen QR-Codes bereits

Dass die Umstellung weltweit schon bis Ende 2027 erreicht werden könnte, sei zum Teil eine Folge der Corona-Pandemie. Laut GS1 haben sich die Menschen in dieser Zeit an QR-Codes gewöhnt, weil diese etwa zum Einchecken auf Tischen in Restaurants geklebt sind. Menschen kennen sie also bereits und wissen, dass sie diese mit ihrem Smartphone auslesen können. Man muss ihnen also nicht erst beibringen, was QR-Codes auf Produktverpackungen sind und dass sie einen Mehrwert haben können.