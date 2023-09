Wieso Apple winzige QR-Codes in iPhone-Bildschirme eingraviert

Auch wer ganz genau auf sein iPhone-Display starrt, wird sie wohl nicht finden. Die Rede ist von 2 winzigen QR-Codes, die Apple während der Fertigung in den Bildschirm eingraviert. Einer ist etwa so groß wie ein Sandkorn und kann nur mit einer speziellen Ausrüstung erkannt werden. Der andere wird mit einem Laser auf die Rückseite des Glases irgendwo entlang des schwarzen Randes eingraviert. Trotz des Aufwands spart sich Apple damit Hunderte Millionen Dollar.

➤ Mehr lesen: Kamera des iPhone 15 Pro Max wird nur von einem Handy geschlagen

Apple wollte Ausschussware nachverfolgen

Wie "The Information" berichtet, wendet Apple seit 2020 diesen Trick an, um "Fehler in der Produktionslinie zu verfolgen und zu reduzieren". Die Codes ermöglichen es Apple, genau zu verfolgen, wie viele Glasabdeckungen seine chinesischen Zulieferer, Lens Technology und Biel Crystal, herstellen und wie viele fehlerhafte Einheiten sie während des Herstellungsprozesses wegschmeißen.