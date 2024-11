Das ist der kleinste QR-Code der Welt

Physiker in Deutschland haben einen QR-Code hergestellt, der kleiner ist als eine menschliche Blutzelle.

Hergestellt wurde der Nano-Code von einem Physikerteam an der Universität Münster . Scannt man die vergrößerte Darstellung des Codes, wird man auf die Website des Departments für Quantenphysik der Uni weitergeleitet.

Hergestellt an der Uni Münster

Den weltweit kleinsten QR-Code kann man nicht so ohne Weiteres mit der Handy-Kamera scannen. Er misst nämlich nur 5,38 Quadratmikrometern womit er etwa 7-mal kleiner ist als eine menschliche rote Blutzelle .

Wie der QR-Code hergestellt wurde

Fabriziert wurde der kleine QR-Code mithilfe eines Elektronenstrahllithographie-Gerätes in den Reinräumen der "Münster Nanofabrication Facility" (MNF). Dort werden die "Grundlagen der Nanofabrikation" gelehrt und Studierende beschäftigen sich dort mit Quantentechnologie, wie es in einer Aussendung heißt.

"Mit diesem Miniatur-Code möchten wir das Physikstudium an der Universität Münster bewerben und zeigen, was mit der hiesigen Infrastruktur möglich ist", betont der Physikstudent Lukas Schulte, der an der Erstellung des Mini-QR-Codes beteiligt war.

