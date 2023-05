Wie kann ich einen QR-Code ohne zweites Gerät scannen?

Um QR-Codes am Smartphone-Display zu scannen, braucht man kein zweites Smartphone. Wir zeigen, wie es funktioniert.

QR-Codes sind inzwischen die praktischste und einfachste Möglichkeit, Informationen schnell mit dem Handy auszulesen. Tickets, Links, WLAN-Verbindungen und die eSIM-Einrichtung klappt mit QR-Codes schneller und einfacher – vorausgesetzt, man hat ein Gerät, mit dem man den Code auslesen kann. Liegt der Code nur digital auf dem eigenen Smartphone vor, kann man ihn natürlich nicht mit der Kamera scannen.

Wir erklären, wir ihr ihn trotzdem auslesen könnt:

Screenshot erstellen oder QR-Code als Bild speichern Google Fotos oder Google Lens nutzen iPhone Fotos verwenden App QR-Barcode-Scanner eSIM ohne QR-Code installieren

Screenshot erstellen

Hat man einen QR-Code per Mail erhalten oder ist er auf einer Webseite oder in einem PDF integriert, sollte man ihn zuerst als Bild speichern. In einigen Fällen kann man einfach den QR-Code direkt als Bilddatei speichern, etwa indem man mit dem Finger länger darauf tippt und dann „Bild herunterladen“ auswählt. Alternativ kann man einfach einen Screenshot des QR-Codes machen.