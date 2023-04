Trotz Schutzmaßnahmen: Werden heute noch Handys geklaut?

Wie viele der Diebstähle konnten geklärt werden?

Von den 6.960 Diebstählen konnten 1.149 geklärt werden. Das bedeute aber nicht, dass die gestohlenen Geräte auch gefunden und dem Geschädigten wieder ausgefolgt werden konnten, heißt es dazu aus dem Bundeskriminalamt. In einigen Fällen wurde nur der Dieb, nicht aber das Gerät gefunden, weil dieses vom Kriminellen schon verkauft oder entsorgt wurde. Im Vergleich zu den Jahren davor konnte die Aufklärungsquote mit 16,5 Prozent stark gesteigert werden. 2016 betrug sie nur 11,5 Prozent.

Was bringt die Ortung der Geräte?

Könne das Opfer sein Mobiltelefon orten, werde dem natürlich nachgegangen, teilt das Bundeskriminalamt mit. Es mache aber einen Unterschied, wo das Telefon geortet wird. Wird das Gerät in einer Wohnhausanlage geortet, komme es so gut wie nie zu Hausdurchsuchungen. Denn dafür seien richterliche Anordnungen erforderlich, die bei Handydiebstählen in der Regel nicht erteilt werden. Erfolgversprechender sei es, wenn die Geräte zeitnah zum Diebstahl, etwa in einem Handyshop, geortet werden können. Denn die Shopbetreiber seien verpflichtet, die Daten der Verkäufer zu dokumentieren.

Wie kann ich mein Mobiltelefon orten?

Mit „Mein Gerät finden“ für Android-Smartphones und „Wo ist“ für iPhones können Geräte geortet werden. Man sollte sicher gehen, dass sie in den Einstellungen aktiviert sind – bevor das Handy abhandenkommt. Die präzise Ortung erfolgt mittels GPS und WLAN-Netzwerken, die sich in der Nähe des Geräts befinden, sowie – wenn das Handy mit dem Mobilfunknetz verbunden ist – Mobilfunkzellen-Triangulation. Dabei wird Signalstärke von den Mobilfunkzellen in der Nähe des Geräts gemessen. Je nach Methode reicht die Genauigkeit von einem (GPS) bis zu mehr als 150 Meter (Triangulation). Mobilfunker führen Ortungen ausschließlich nach gerichtlich bewilligter Anordnung durch.