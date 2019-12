Wie man das Smartphone für Diebe wertlos macht

"Das Bundeskriminalamt warnt vor Taschendiebstahl in der Weihnachtszeit. Die Diebe nutzen das Menschengedränge um Geldbörsen, Handys und andere Wertgegenstände zu stehlen", ist auf der Website des Bundeskriminalamts zu lesen. Sollte jemanden das Smartphone gestohlen werden, gibt einige Tricks, um den Schaden in Grenzen zu halten.

Auch wenn der Diebstahl des Geräts nicht verhindert werden kann, gilt das Motto: Das teure Gerät ist zwar weg, aber all meine Daten, Accounts und privaten Informationen konnten noch in Sicherheit gebracht werden. Wie das geht und was man machen soll, wenn das Smartphone gestohlen wurde, wollte ein Leser der futurezone wissen.

Was tun nach einem Handy-Diebstahl?

"Erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei. Bei der Anzeigenerstattung ist die 15-stellige Gerätenummer, die IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity) wichtig. Mithilfe dieser Nummer kann ein Handy identifiziert werden", rät das Bundeskriminalamt. Mit der Eingabe eines Codes (*#06#) dort, wo auch die zu wählende Telefonnummer eingegeben wird, wird die IMEI-Nummer am Display angezeigt. Diese Nummer sollte man sich am besten gleich notieren, wenn man ein neues Smartphone in Betrieb nimmt. Denn ist das Handy mal gestohlen, ist es freilich zu spät.

Außerdem sollen gestohlene oder verlorene Handys umgehend beim Netzbetreiber gesperrt werden, so die Behörde. Lässt sich das Smartphone orten, sollte man auch der Polizei die Standortdaten mitteilen. Selbst am Standort des gestohlenen Handys aufzutauchen, sollte auf jeden Fall vermieden werden. Es kann auch kein Fehler sein, der Bank bezüglich Online-Banking Bescheid zu geben und möglicherweise auch die Kreditkarte zu sperren, falls sie im Smartphone hinterlegt ist.