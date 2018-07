Wie ihr eure Smartphones und Laptops für den Urlaub sicher macht

Eigentlich ist man mit seinen Gedanken bereits am Strand oder dabei, sich besonders hübsche Fotomotive auszudenken. Dennoch ist es wichtig, sich im Vorfeld genau zu überlegen, was für technische Geräte man in seinen Urlaub mitnimmt, was mit denen passiert, die zu Hause bleiben und wie und wo man sich am Urlaubsort mit dem Internet verbindet. Nicht nur der potentielle Diebstahl des Smartphones sind hier möglich, sondern Kriminelle können über ein ungesichertes WLAN-Netzwerk etwa eure Daten stehlen und diese für ihre Zwecke weiterverwenden.



Das deutsche „Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik“ (BSI) hat hierzu einen Leitfaden zum Thema „IT-Sicherheit und Reisen“ veröffentlicht, der auch länderübergreifend zur Vorbereitung herangezogen werden kann. Wir haben für euch die besten Tipps zusammengestellt, was ihr vor und bei eurer Urlaubsreise alles beachten solltet, um auf der sicheren Seite zu sein.

Smartphone und Laptops aktualisieren

Nehmt generell nur die Geräte mit, die für euch unverzichtbar sind. Speziell vor der Urlaubsreise macht es Sinn, seine Geräte noch einmal upzudaten, also das neueste Betriebssystem einzuspielen. Egal ob Windows, Mac, iOS oder Android: Aktualisierungen einspielen mag zwar das Letzte sein, auf das ihr vor der Reise noch Lust habt, aber sie erhöhen eure Sicherheit am Gerät, in dem bestehende Sicherheitslücken ausgemerzt werden und Kriminelle daher keine Chance haben, eure Daten zu stehlen oder euer Gerät anderweitig zu missbrauchen.

Passwörter und Sperrcodes

Damit Diebe es nicht so einfach haben, wenn sie eure Geräte entwenden, solltet ihr sowohl Smartphones als auch Laptops mit Passwörtern und Codes sichern. Besonders heikle Daten solltet ihr zudem verschlüsseln. Die Passwörter sollten dabei jeweils unterschiedlich sein und nicht aus „123456“ bestehen, sondern möglichst aus Klein- und Großbuchstaben sowie Sonderzeichen. Wer sich schwer tut, eine Vielzahl an Passwörtern zu merken, greift am besten auf einen Passwortmanager zurück. Ein solcher generiert sichere Passwörter und speichert sie für euch. Gibt es auch für Smartphones.

Speziell für den Urlaub zahlt es sich auch aus, den Zeitrahmen, bis sich die Display-Sperre am Smartphone automatisch aktiviert, auf ein kürzeres Intervall herabzusetzen. Damit sperrt das Gerät schneller den Bildschirm und macht das Gerät für potentielle Diebe unbrauchbar. Am iPhone & iPad findet man die Einstellung unter Einstellungen -> Allgemein -> Automatische Sperre -> XX Sekunden. Bei Android unter -> Sicherheit -> Displaysperre -> XX Sekunden.